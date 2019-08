Questa sera a Rimini il presidente Mattarella per assistere a "Le nozze di Figaro" diretto da Riccado Muti

Questa sera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso al teatro Galli, per assistere al concerto Le nozze di Figaro di Mozart diretto dal maestro Riccardo Muti.



I biglietti per l’evento sono esauriti da tempo. Gli ultimi a disposizione sono stati bruciati appena si è saputo che Mattarella sarebbe stato tra gli ospiti in platea, ma chi non è riuscito a comprarne uno, potrà godersi il concerto in diretta in piazza Cavour, grazie al maxi schermo allestito sulla facciata del Galli.

Il teatro sarà blindato e tutte le strade che saranno attraversate da Mattarella e dal suo staff saranno sorvegliate dai vigili. Secondo quanto è trapelato, il Presidente arriverà a Rimini in aereo nel tardo pomeriggio. Non è previsto al momento alcun discorso da parte di Mattarella. Sarà Gnassi a salire sul palco per un breve saluto al Presidente da parte di tutti i riminesi.