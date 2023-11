POLITICA ITALIANA Question Time al Senato per la Presidente Meloni: botta a risposta con Matteo Renzi

Il “duello “ - verbale - è andato in scena nell'aula del Senato, durate il question time dedicato al Presidente del Consiglio. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno, dalla violenza sulle donne, alle emergenze climatiche, dalla politica estera alla manovra finanziaria. Dai banchi di Palazzo Madama il leader di Italia Viva Matteo Renzi attacca la Presidente del Consiglio e l'accusa di scarsa coerenza e di dipingere dell'Italia un disegno paradisiaco che non corrisponde alla realtà, a partire dai prezzi dei prodotti alimentari e da quello della benzina. Giorgia Meloni risponde a tono all'ex Presidente del Consiglio.

Giorgia Meloni ha difeso le scelte di Palazzo Chigi in tema di sicurezza, stretta sulle pene contro le mafie e la microcriminalità, lavoro e pensioni; argomento, quest'ultimo, che sarà materia di scontro già domani, in Commissione bilancio del Senato, in seno al percorso della Finanziaria giudicata dalle opposizioni, iniqua.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: