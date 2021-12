Questura: tracciato il bilancio dell'attività nel 2021. 262 gli arresti. Attenzione al rispetto delle norme anti-Covid

Impegno, flessibilità: queste le parole chiave per descrivere l'azione della Polizia di Stato in un anno, il 2021, caratterizzato dal persistere di una pandemia che ha prodotto profondi cambiamenti sociali; imponendo una rimodulazione dei servizi di controllo del territorio nella Provincia, con una particolare attenzione ai pattugliamenti finalizzati al rispetto delle normative anti-contagio. Registrati, in questo senso, 28 provvedimenti di chiusura di esercizi pubblici. E poi il monitoraggio, da parte della DIGOS, delle manifestazioni di protesta; garantendo al contempo la sicurezza. Quanto ai dati complessivi sono state controllate circa 70.000 persone e 40.000 veicoli; 262 gli arresti.







Massimo l'impegno sul fronte della sicurezza, e nell'individuazione degli autori di gravi reati che hanno scosso l'opinione pubblica. Una capacità di reazione – quella degli agenti della Questura - dimostrata dal rapido arresto del responsabile degli accoltellamenti seriali dello scorso 11 settembre. Alta efficienza anche nello svolgimento delle indagini che hanno portato all'incarcerazione del presunto autore dell'omicidio di fine novembre, alla stazione. E poi l'impegno sul fronte anti-droga; con il sequestro di oltre 400 kg di stupefacenti. Contrasto e prevenzione: questa la strategia. Le Divisioni Anticrimine, e Polizia Amministrativa, hanno emesso in totale 232 provvedimenti: circa la metà di questi fogli di via; ben 24 gli ammonimenti per stalking. Confiscati beni, inoltre, per un valore di oltre 1.400.000 euro. Attenzione anche al fenomeno migratorio: individuati oltre 150 stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.