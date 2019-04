Quinta edizione di "Emerge Rimini"

Inserito nella settimana della Protezione Civile, “Emerge Rimini” è l'evento aperto a tutti per imparare nozioni fondamentali sulla prevenzione dei rischi e su come comportarsi in caso di calamità. Questo week end (sabato 13 e domenica 14 aprile) infatti a piazzale Boscovich (zona porto) rappresentanti di tutte le forze dello Stato si misureranno insieme nei più svariati scenari di soccorso, smantellamento di ordigni e recupero di materiali dispersi. Un'occasione di incontro, sensibilizzazione e formazione che ha come obiettivo la cultura della resilienza. Porte aperte a tutte le scuole di Rimini per insegnare agli alunni come proteggersi in caso di pericoli.

L'evento è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, il Comune di Rimini e la Prefettura. "Emerge Rimini" arriva alla sua quinta edizione, tra le manifestazioni più importanti nel suo settore, prima esperienza per il Prefetto Alessandra Camporota.

Nel servizio l'intervista al presidente Coordinamento Associazioni di Volontariato Carlo Zecchin e il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota