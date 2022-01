VERSO IL COLLE Quirinale, Berlusconi si ritira. "Drive in" per gli elettori positivi

Silvio Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal vertice del centrodestra. Faremo proposta condivisa del centrodestra all'altezza - è la linea di Berlusconi - in grado di avere il massimo consenso possibile. "Considero necessario che il governo Draghi completi la sua opera fino alla fine della legislatura per dare attuazione al Pnrr, - scrive Silvio Berlusconi in una nota - proseguendo il processo riformatore indispensabile che riguarda il fisco, la giustizia, la burocrazia". Sul fronte 5 Stelle Conte ha riunito la cabina di regia del Movimento, domani vedrà prima Letta e Speranza e poi i grandi elettori pentastellati.

Intanto, da decreto, i grandi elettori positivi al Covid potranno uscire dall'isolamento solo per votare e dovranno indicare una casa a Roma o un Covid hotel dove tornare in quarantena dopo ogni scrutinio. Sempre da decreto, si chiede alla Camera di comunicare al prefetto la fascia oraria in cui i positivi - ad oggi sarebbero 35 – saranno chiamati a votare nel "drive in" creato nel parcheggio di Montecitorio, proprio oggi l'allestimento. Nessun Covid hotel ad hoc, dunque. Chi non risiede a Roma potrà chiedere di alloggiare in uno di quelli gia' esistenti nella capitale.

