POLITICA ITALIANA Quirinale, centrodestra candida Silvio Berlusconi

Il centrodestra candida Silvio Berlusconi al Quirinale come la figura 'adeguata' all'incarico per l'Italia. Ma chiede al leader di Forza Italia di sciogliere la riserva in base alla verifica dei numeri che si potrà fare la prossima settimana. "Servono certezze prima di dare il via libera", fanno sapere Salvini e Meloni. Il Pd si dice "deluso e preoccupato". "Il candidato deve essere unitario, non un capo politico", afferma Enrico Letta. Conte ribadisce il no del M5s al Cavaliere. Renzi: "pronti a votare un nome di centrodestra, ma non Berlusconi".

