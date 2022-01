PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Quirinale: è Mattarella Bis. Beccari: "Trovata la sintesi migliore" Al termine dell'ottavo spoglio è il secondo presidente più votato della storia

Un lungo applauso è partito nell'Aula di Montecitorio non appena il presidente della Camera Roberto Fico, durante lo spoglio dell'ottava votazione, ha letto "Mattarella" per la 505 esima volta. Il quorum necessario all'elezione del 14esimo Presidente della Repubblica è stato raggiunto. Al termine dello spoglio per l'attuale inquilino del Colle 759 voti, il secondo Capo di Stato più votato, dopo Pertini. Alle 21.30 i presidenti di Camera e Senato gli hanno comunicato l'esito del voto dopodiché Mattarella ha fatto un breve discorso, nel quale ha parlato di "emergenze che chiamano al senso di responsabilità e al rispetto nei confronti del Parlamento, queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e prospettive personali differenti"

"È stato deciso di mantenere un assetto che ha dato ottimi risultati all'Italia" commenta il Segretario agli Esteri Luca Beccari al TG San Marino.



Nel video l'intervista al Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari nel corso del TG San Marino

