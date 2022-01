ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Quirinale: giornata di incontri alla vigilia del primo scrutinio

Vigilia del primo scrutinio per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica. Oggi giornata di incontri frenetici, c'è tempo fino a giovedì per trovare il nome giusto, visto che nelle prime votazioni serve la maggioranza dei due terzi e dalla quarta basteranno 505 voti. Vertice del centrosinistra con Letta, Conte e Speranza. Pd, M5s e Liberi e Uguali puntano a un profilo “autorevole, non di parte” e propongono un tavolo al centrodestra.

Si ragiona sul nome di Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio, come “profilo di presidente ideale”. Fonti del Pd parlano di “un buon incontro, in un clima positivo, con spirito unitario”. Il centrosinistra voterà probabilmente scheda bianca nel primo scrutinio ed è prevista per domani mattina una nuova riunione.

