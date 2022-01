Quirinale: Salvini, "O stop a veti o dire a Mattarella di ripensarci". Verso fumata nera 7^ votazione

In corso la settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Prevista l'ennesima fumata nera. La gran parte dei partiti di maggioranza, dopo non aver partecipato alla prima chiama, si asterrà alla seconda. Una intesa sarà cercata in un vertice dei leader di maggioranza con Salvini, Letta, Conte, Tajani e Renzi. Il vertice, inizialmente previsto in prima mattinata, è stato aggiornato per l'assenza di Conte. Salvini apre alla conferma dell'attuale presidente: "O stop a veti o dire a Mattarella di ripensarci". "Oggi si riparte con il centrodestra formalmente spaccato", così Enrico Letta che chiede di "assecondare la saggezza del Parlamento". Nella notte un vertice di Fi coi centristi aveva definito il sostegno a Casini e la formazione di un "coordinamento".