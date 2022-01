QUIRINALE Quirinale: schieramenti annunciano scheda bianca

Per il Quirinale si torna a votare questa mattina dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i partiti non c'è ancora una intesa. Il centrodestra voterà oggi scheda bianca. E' quanto si apprende da fonti del centrodestra dopo l'incontro tra Salvini, Meloni e Tajani. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, ha riferito di aver sentito Silvio Berlusconi che insisterebbe per "un centrodestra unito". Sui nomi proposti Tajani ha detto che "è una partita a scacchi che vogliamo vincere" e che oggi proseguono le trattative.

Anche il Pd, il M5s e Leu confermano la scheda bianca alla terza votazione. I senatori di Fdi non stanno votando nell'Aula di Montecitorio, dove è in corso la terza votazione per eleggere il Capo dello Stato. Tre senatori del partito di Giorgia Meloni, pur chiamati, non hanno risposto alla prima chiama.

Il quorum richiesto è di due terzi dei componenti del Collegio. Dalla prossima il quorum scenderà alla maggioranza assoluta.



