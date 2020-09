AZIENDE Quote rosa nei cda delle aziende: dati incoraggianti a 10 anni dall'approvazione della legge

Sono passati quasi 10 anni in Italia dall'approvazione della Legge che riserva le cosiddette quote rosa nei cda delle aziende. Secondo gli ultimi dati raccolti la presenza femminile negli organi sociali delle imprese quotate italiane è cresciuta del 36% negli incarichi di amministrazione e del 39% in quelli di controllo.



