COMMEMORAZIONE “Racconti di Memoria”, una serata per ricordare il carabiniere Alessandro Giorgioni L'appuntato scelto, 20 anni fa, è stato freddato dal latitante Luciano Liboni, detto "il Lupo", fuori da un bar di Sant’Agata Feltria, in località Pereto

“Racconti di Memoria”, una serata per ricordare il carabiniere Alessandro Giorgioni.

Era il 22 luglio 2004 quando l'appuntato scelto Alessandro Giorgioni veniva assassinato, a Pereto di Sant’Agata Feltria , dal latitante Luciano Liboni, detto "il Lupo". Il militare, 36 anni, aveva chiesto i documenti all'uomo che si era fermato in un bar per una telefonata all'estero: fuori dal locale Liboni lo freddò a tradimento con due colpi di pistola. Liboni è stato poi ucciso poche settimane dopo, a Roma, in un conflitto a fuoco con una pattuglia di Carabinieri.

Oggi, a 20 anni dalla morte, il Sindacato Autonomo di Polizia ha organizzato un evento commemorativo: “Racconti di Memoria”. La commemorazione si terrà oggi , 22 luglio, alle 20.45 nel giardino di Palazzo Mattei in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. Presenti anche il Presidente Onorario del SAP Gianni Tonelli ed il Segretario Nazionale Roberto Mazzini. Ci saranno testimonianze istituzionali e ricordi di amici e famigliari. Modera la collega Sara Bucci. Previsti anche gli interventi del sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini e dell’ex sindaco novafeltriese Gabriele Berardi.

Ad Alessandro Giorgioni è stata conferita la Medaglia d'oro al valore dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Addetto a stazione distaccata, recatosi durante un servizio isolato presso un esercizio pubblico della giurisdizione per identificare una persona sospetta, poi rivelatasi un pericoloso latitante, veniva da questi proditoriamente aggredito e, nonostante la coraggiosa reazione, fatto segno da due colpi di pistola che lo attingevano mortalmente. Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio. - Pereto di Sant'Agata Feltria, 22 luglio 2004».

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: