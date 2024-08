Raddoppia la flat tax per i "paperoni" con domicilio fiscale in Italia

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, e di Anna Maria Bernini, ministra dell'Università

L'ultimo Consiglio dei ministri, prima della pausa estiva, si è concentrato sul decreto omnibus, ma si è parlato anche della Rai. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non conferma le voci circolate circa un tesoretto da 20 miliardi di euro derivante dalle entrate: vuole aspettare altre liquidazioni da concludere e varie scadenze prima di tirare le somme.

Approvato però il decreto omnibus, che comprende una serie di misure fiscali. Si passa dagli attuali 100mila ai 200mila euro dunque, mentre tra le altre misure figura anche il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia. Niente riordino delle concessioni balneari invece, il Consiglio dei ministri se ne occuperà in una delle prossime riunioni.

Giorgetti risponde anche sull'ipotesi privatizzazione per la Rai, oltre a confermare che l'attuale direttore generale Giampaolo Rossi sarebbe assolutamente in grado di fare l'amministratore delegato.

La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha invece presentato il disegno di legge sulla valorizzazione dei ricercatori e per l'attrattività della ricerca in Italia. Daria Perrotta è infine la nuova Ragioniera dello Stato, dopo l'uscita di Biagio Mazzotta per approdare alla presidenza di Fincantieri: Giorgetti sottolinea soddisfatto come si tratti della prima donna ad assurgere a questa carica.

