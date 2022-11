Radio Deejay, a Milano una festa di Natale dedicata a Riccione. L'incasso sarà devoluto al Centro 21

Radio Deejay ha pensato di festeggiare l’arrivo del Natale con una festa in chiave karaoke: Sing Like a Deejay. L’appuntamento è giovedì 1° dicembre al Fabrique di Milano per una vera e propria festa di Natale in compagnia dei talent della radio. L’incasso della festa sarà devoluto alla Onlus Centro 21 di Riccione, l’associazione di volontariato a tutela delle persone con sindrome di Down alla quale tutta la famiglia di Radio Deejay è da tempo vicina, in particolare vuole esserlo ora che un grave lutto l’ha colpita con la dolorosa perdita in un incidente stradale di sette persone, fra i quali Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione.

Il cuore di Sing Like A Deejay saranno le canzoni di Natale della radio, ovvero le 12 prescelte fra le oltre 20 lanciate negli anni, che i partecipanti alla festa potranno cantare in un gigantesco karaoke insieme ai talent della radio. Un momento speciale e attesissimo sarà poi l’ascolto in anteprima della canzone di Natale 2022, il cui video sarà in parte girato proprio al Fabrique durante la festa, con il pubblico presente grande protagonista insieme agli interpreti Deejay All Stars.