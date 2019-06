Radio Radicale spacca la maggioranza

Passa in commissione alla Camera, con il no del governo, un emendamento del Pd per dare altri 3 milioni nel 2019 a Radio Radicale. Ha votato a favore la Lega, contro il M5s. 'E' una cosa gravissima, di cui anche la Lega dovrà rispondere. Dopo di chè si va avanti, perché siamo persone serie', attacca Di Maio. Salta il voto in Vigilanza Rai sulla risoluzione contro il doppio incarico al presidente Foa, nominato anche presidente di RaiCom. Lega e M5s non hanno trovato l'accordo e hanno fatto mancare il numero legale. Barachini: 'Non tollero la paralisi'.