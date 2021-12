REGIONE Raffaele Donini: “Tra due settimane sarà tutto Omicron in Emilia-Romagna” Il presidente Bonaccini ringrazia i sanitari: “Da due anni in prima fila”

Raffaele Donini: “Tra due settimane sarà tutto Omicron in Emilia-Romagna”.

"Credo tra due settimane sarà tutto Omicron. Stimiamo che già nei prossimi giorni sarà maggioritaria". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, ai microfoni di E'Tg Bologna, visitando l'hub della Fiera e parlando della nuova variante. "Sono venuto a portare tutto l'affetto e tutta la gratitudine che l'amministrazione regionale nel suo complesso rivolge a coloro che anche oggi sono qui i questi ambienti a vaccinare le persone che hanno chiesto di essere vaccinati. Non immaginavamo tanti prenotassero proprio il giorno di Natale", ha detto Donini, esprimendo l'auspicio di un accelerazione nella campagna per i bambini sotto i 12 anni. "Bisognerebbe che aumentassero. È chiaro che è un terreno molto delicato, investe la responsabilità dei genitori e la premura che hanno di raccogliere tutte le informazioni possibili rispetto a quello che rappresenta. Però i pediatri stanno continuando a dire che è molto importante vaccinare anche i bambini".

[Banner_Google_ADS]

Il presidente Stefano Bonaccini ha invece visitato l'hub vaccinale di Modena, attivo anche nel giorno di Natale. "Vorrei ci fosse comprensione da parte dei cittadini verso gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, che da circa due anni vedono la loro vita stravolta, non distinguono più il giorno dalla notte, la domenica dal mercoledì”, ha dichiarato il governatore. “Da solo non basta il vaccino – ha continuato -, ma è il miglior deterrente che conosciamo. Se guardate i contagi che, rispetto all'anno scorso alla stessa data, sono esplosi, per fortuna abbiamo un numero di ricoveri e di decessi molto inferiore proprio per il fatto che c'è molta gente vaccinata".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: