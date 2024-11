Raffaele Fitto in audizione, ma il voto su di lui è congelato

La corrispondenza di Francesca Biliotti

All'Eurocamera congelato il voto sui vicepresidenti esecutivi designati della Commissione europea, oggi in audizione, compreso Raffaele Fitto, che ha parlato al Parlamento europeo e risposto alle domande. Ora però servirà la mediazione di Ursula von der Leyen per sbloccare la situazione. Fitto ha detto di aver sempre lavorato per una Europa più forte e che non rappresenterà un partito politico o uno Stato, ma poi ha parlato del Pnrr italiano, dopo una domanda della europarlamentare del M5S Palmisano.

La politica italiana discute dell'attacco di Elon Musk ai giudici del Tribunale di Roma: “Devono andarsene”, scrive sul suo social X, in riferimento alla decisione dei migranti in Albania. I giudici hanno sospeso la convalida del trattenimento e rinviato tutto alla Corte di giustizia europea.

Per Salvini Musk ha ragione, “io ho fermato gli sbarchi – dice – e ora rischio sei anni di carcere. Visto dall'estero tutto questo sembra ancora più incredibile”, mentre il leader di Noi Moderati Lupi considera inopportune le sue parole. Le opposizioni chiedono un intervento della presidente Meloni.

Nel video l'intervento di Raffaele Fitto, vice presidente esecutivo designato della Commissione europea, e l'intervista a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra