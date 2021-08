Raffica di controlli in Riviera per ultimo fine settimana di agosto

Oltre 600 persone identificate e circa 200 veicoli controllati, due arresti, dieci persone denunciate e la discoteca Byblos di Misano Adriatico chiusa per inosservanza della normativa anti-Covid. È il bilancio dei controlli coordinati dalla Questura di Rimini per l'ultimo weekend di agosto in Rivera. Aumentato il numero delle volanti, affiancate anche da equipaggi della Squadra mobile e della divisione Polizia amministrativa oltre che dalle pattuglie dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.

A Riccione per prevenire disordini come quelli delle scorse settimane ad opera di baby gang, i controlli sono stati rafforzati con l'invio di una squadra del reparto Mobile di Bologna e di agenti della polizia ferroviaria. Decine i giovani identificati provenienti da altre località. Un 19enne residente a Bergamo è stato arrestato per furto con strappo di catenina a un turista in viale Ceccarini. A Misano Adriatico, la polizia amministrativa sabato sera ha chiuso il Byblos per violazione delle norme anti-Covid. A Rimini gli agenti delle volanti hanno arrestato un uomo di 42 anni per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di danneggiamento aggravato.

