Ragazza 21enne scomparsa nel Ravennate, appello dei Carabinieri

Ieri pomeriggio a Punta Marina Terme, sul litorale ravennate, si sono perse le tracce di una ragazza di 21 anni, Ghizlane Ouaqqa mentre era in spiaggia con alcuni amici. A dare l'allarme, è stata un'amica che improvvisamente non è più riuscita a contattarla. La giovane, secondo una nota dei carabinieri, è di origine marocchina, ha 21 anni, è residente nel Mantovano, è alta circa 1,65 metri, ha capelli neri e occhi marroni e si è allontanata in costume da bagno nero e ciabatte. L'ultima posizione nota è tra gli stabilimenti balneari Baloo e BBK. Chiunque avesse sue notizie - conclude la nota dell'Arma - può contattare le forze dell'ordine.