ITALIA Ragazza morta in incendio in un b&b nel centro di Napoli Il rogo al settimo piano dello stabile in piazza Municipio

Si chiamava Emanuela Chirilli ed era nata nella provincia di Lecce il 23 dicembre del 1996 la ragazza deceduta la scorsa notte in un B&B nella centralissima piazza Municipio, a Napoli. Al momento non sono chiari se si trovasse a Napoli per turismo e cosa abbia provocato l'incendio al settimo piano di una palazzina che le è costato la vita.

