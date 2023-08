CRONACA Ragazza pestata di botte sulla spiaggia a Rivazzurra La 21enne si trova all'Ospedale Infermi e riporta varie fratture. In corso le indagini per capire se c'è stata anche violenza sessuale

Ragazza pestata di botte sulla spiaggia a Rivazzurra.

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto, una ragazza di ventuno anni residente nel riminese di origini dell'Est Europa, è stata pestata di botte sulla spiaggia e presenta numerose fratture. Lo riporta RiminiToday. Il fatto è avvenuto verso le 4.30 all'altezza del Bagno 118 a Rivazzurra di Rimini. A trovarla in quello stato e sotto choc, un passante che ha chiamato i soccorsi del 118. La giovane è ricoverata all'Ospedale Infermi di Rimini ed è sedata. A breve verrà accertato anche se la 21enne è stata violentata sessualmente. Ad intervenire anche le forze dell'ordine per le indagini. Sul posto la Squadra Mobile della Questura di Rimini che sta cercando testimoni e video di sorveglianza. Sulla base di quanto riferito dalla vittima prima che venisse sedata l'aggressore potrebbe essere un cittadino di carnagione scura.

[Banner_Google_ADS]

Foto Gallery

I più letti della settimana: