Ragazza sammarinese si sente male durante bagno in mare: trasportata in ospedale

Spavento ieri a Rimini in spiaggia per una 23enne di San Marino. La ragazza stava uscendo dal bagno in mare con alcuni amici quando ha accusato una instabilità psicofisica. Subito allertato il marinaio di salvataggio che stava prestando servizio. La sammarinese non ha mai perso conoscenza, ma era in stato di shock: sul posto per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza. La giovane è stata trasportata all'Infermi per i controlli del caso e per individuare le cause del malessere accusato.