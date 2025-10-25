CONVEGNO Ragazzi e ragazze sempre più dipendenti da gioco d'azzardo e psicofarmaci, l'allarme della Papa Giovanni I dati si riferiscono ai giovanissimi dai 15 ai 19 anni in Emilia-Romagna. Numeri diffusi durante un convegno della Papa Giovanni XXIII a Rimini

Non più solo sostanze illegali: la dipendenza tra i giovanissimi ora si sposta soprattutto verso il gioco d'azzardo. Tema al centro del convegno Kronos e Kairos, organizzato a Rimini dalla Papa Giovanni XXIII con protagonisti medici, psichiatri, sociologi ed esperti chiamati a ragionare sui fattori che portano a questi fenomeni.

Nel 2024 picco di dipendenze per il gioco tra le persone tra i 15 e i 19 anni in Emilia-Romagna: il 53 per cento lo ha provato nonostante sia vietato ai minori. Impennata anche per gli psicofarmaci senza prescrizione medica (12,5 per cento). Per le sostanze, la più abusata rimane l'alcol: il 31 per cento di ragazzi e ragazze si è ubriacato almeno una volta. Sul fronte delle sostanze illegali, la cannabis è la più diffusa. Centrale il tema della prevenzione. Il sottosegretario Alfredo Mantovano, intervenuto con un video messaggio, assicura l'impegno del Governo.

Nel servizio le dichiarazioni di Ugo Ceron (Comunità Papa Giovanni XXIII), Fabio Lugoboni (medico), Sabrina Molinaro (ricercatrice Cnr) e Alfredo Mantovano (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: