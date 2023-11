Ragazzi scomparsi: lui in video la picchia. Ora è indagato

È iniziato il settimo giorno di ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due giovani scomparsi da sabato sera. Le operazioni si svolgono tra Veneto e Friuli. Vigili del fuoco, Carabinieri e volontari della Protezione civile al lavoro, con cani molecolari e sommozzatori pronti ad intervenire nel caso di tracce rilevanti.

Turetta è indagato con mandato internazionale per tentato omicidio, sulla base di un video in cui si vede come, dopo un litigio, picchia Giulia a mani nude. Lei tenta di scappare, lui la rincorre, la colpisce ancora, fino a farla stramazzare a terra. Infine la carica a forza sulla sua macchina e l'auto si perde nella notte.