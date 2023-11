Alcune perquisizioni sono in corso nell'ambito delle indagini sulla sparizione di Giulia e Filippo. Lo riferisce la Procura della Repubblica, che ha iscritto il giovane nel registro degli indagati per tentato omicidio. La Procura formula "l'auspicio che si tenga conto della difficoltà e della delicatezza degli accertamenti, nonché della sofferenza in cui versano le famiglie coinvolte". Notizie imprecise, conclude la nota "rischiano di creare inutili aspettative".