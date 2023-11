VENETO Ragazzi scomparsi, ricerche sulle Dolomiti. Giulia avrebbe dovuto laurearsi a Padova La famiglia Cecchettin "ha la convinzione che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà"

Ragazzi scomparsi, ricerche sulle Dolomiti. Giulia avrebbe dovuto laurearsi a Padova.

Sulle Dolomiti di Sesto sono in corso ampie ricerche dei due giovani scomparsi. Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, di cui non si hanno tracce da sabato sera. Alle operazioni che riguardano i Comuni di Sesto e San Candido partecipano i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Guardia di finanza. Si stanno controllando tutte le strade, anche quelle sterrate, che portano in quota, nella speranza di localizzare la macchina del ragazzo. La famiglia Cecchettin "ha la convinzione che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà, perché mai si sarebbe allontanata da casa volontariamente, senza darne notizia". È la posizione di fonti vicine alla famiglia.

Proprio oggi Giulia avrebbe dovuto laurearsi. L'appuntamento per la discussione della laurea l'aveva stamane alle 8.30, primo turno, nell'aula nel Dipartimento di Ingegneria dell'informazione a Padova. Il suo nome, naturalmente, non c'è nell'elenco dei laureandi. Anche in Università aspettano il suo ritorno.

Circa le ricerche non ci sono, almeno per il momento, elementi che provino la presenza oppure il passaggio dei due in alta val Pusteria, apprende l'ANSA da fonte investigativa. Le ricerche sulle Dolomiti di Sesto per questo motivo sono da inquadrare nell'ambito delle misure previste dal Piano per la ricerca delle persone scomparse. Il giovane, in passato, ha infatti soggiornato in val Fiscalina, nel cuore delle Dolomiti di Sesto.

