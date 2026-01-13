Ragazzina di 14 anni 'venduta' dalla madre come sposa, scappa in strada: arrestato un 25enne

Una fuga in strada, scalza, vestita con solo una tuta e con il volto segnato dalle percosse e dalle violenze subite. La vittima, appena 14enne, fuggiva dall'uomo al quale la madre l'aveva venduta in sposa. Questo è il quadro che ha portato all'arresto di un 25enne nei giorni scorsi da parte dei carabinieri di Ferrara.

Lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale su minore: sono le accuse a cui dovrà rispondere l'uomo, nato a Foggia ma di origini bosniache. Entrambi erano domiciliati in un campo nomadi.

La tragica vicenda è stata svelata da una donna che, passando nella stessa strada dove la giovane si era data alla fuga, ha allertato i soccorsi e chiamato il 112, facendo accorrere i carabinieri che hanno così ricostruito il complesso sistema di violenze. La 14enne - come ricostruito dai militari - era stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa per essere ceduta dietro compenso. L'adolescente, dimessa dall'ospedale con una prognosi di trenta giorni, ha testimoniato ai carabinieri di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte, ma mai con la violenza di sabato.

Per questi reati, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. L'udienza di convalida è prevista per la giornata oggi. È già stata allertata la rete dei servizi sociali per fornire all'adolescente l'adeguato supporto.











