TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:39 Vita di Pascoli tra Castelvecchio e San Mauro 17:49 Eurovision, il capo delegazione di San Marino Montesi: "Semifinale tosta, ma siamo pronti" 16:44 Assolto dall'accusa di riciclaggio il professionista sammarinese Mark Pasquale Berti 16:13 Il ministro Tajani: "Ho pianto a Crans-Montana" 14:58 SdS Beccari: sulla vicenda della nave colpita in corso un monitoraggio in collaborazione con Kiev 13:07 La voce delle donne contro il colonialismo 08:14 Patagonia argentina in fiamme: già 15mila ettari bruciati, emergenza in Chubut
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Ragazzina di 14 anni 'venduta' dalla madre come sposa, scappa in strada: arrestato un 25enne

L'adolescente, dimessa dall'ospedale con una prognosi di trenta giorni, ha testimoniato ai carabinieri di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte, ma mai con la violenza di sabato notte

13 gen 2026
Ragazzina di 14 anni 'venduta' dalla madre come sposa, scappa in strada: arrestato un 25enne

Una fuga in strada, scalza, vestita con solo una tuta e con il volto segnato dalle percosse e dalle violenze subite. La vittima, appena 14enne, fuggiva dall'uomo al quale la madre l'aveva venduta in sposa. Questo è il quadro che ha portato all'arresto di un 25enne nei giorni scorsi da parte dei carabinieri di Ferrara.   

Lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale su minore: sono le accuse a cui dovrà rispondere l'uomo, nato a Foggia ma di origini bosniache. Entrambi erano domiciliati in un campo nomadi.

La tragica vicenda è stata svelata da una donna che, passando nella stessa strada dove la giovane si era data alla fuga, ha allertato i soccorsi e chiamato il 112, facendo accorrere i carabinieri che hanno così ricostruito il complesso sistema di violenze. La 14enne - come ricostruito dai militari - era stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa per essere ceduta dietro compenso. L'adolescente, dimessa dall'ospedale con una prognosi di trenta giorni, ha testimoniato ai carabinieri di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte, ma mai con la violenza di sabato. 

Per questi reati, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. L'udienza di convalida è prevista per la giornata oggi. È già stata allertata la rete dei servizi sociali per fornire all'adolescente l'adeguato supporto.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia