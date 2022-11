SANTARCANGELO Ragazzo autistico picchiato e ricoverato, non è grave

Un 33enne affetto da autismo è stato picchiato domenica sera nella piazza centrale di Santarcangelo di Romagna, di fronte al Municipio. Il giovane, "molto conosciuto" in zona come spiega all'ANSA la sindaca Alice Parma, stava passeggiando sotto i portici di piazza Ganganelli quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato improvvisamente preso a pugni da uno sconosciuto. Finito a terra, è stato soccorso dai sanitari del 118 allertati da alcuni passanti, per essere poi trasportato all'Ospedale Infermi di Rimini. "Ora sta bene anche se deve rimanere qualche giorno in osservazione", riporta la prima cittadina che questa mattina gli ha fatto visita in ospedale insieme all'assessore Danilo Rinaldi.

Sulla vicenda, aggiunge, "sono in corso accertamenti". Parma specifica non essersi trattato di un caso di baby gang, come accaduto in altre occasioni nella storia recente della cittadina romagnola. La vittima dell'aggressione, aggiunge, è "un ragazzo innocuo con la passione del calcio e del Milan. Con quel sogno di essere il portiere del suo amato club".

