Ragazzo cesenate disperso sulle montagne australiane

Da mercoledì non si hanno più notizie di un ragazzo italiano, Mattia Fiaschini di 24 anni, di Cesenatico, che risulta disperso in Australia sulle Blue Mountains, catena montuosa a ovest di Sydney. Secondo quanto spiega la polizia australiana, mercoledì il ragazzo avrebbe iniziato un viaggio da solo verso le Blue Mountains. Quando giovedì non si è presentato al lavoro è scattato l'allarme. Le ricerche sono attive da un paio di giorni. Nella zona non c'è ricezione cellulare. Fiaschini vive e lavora a Sydney da un anno, come barman e cameriere, ed è considerato un esperto di escursioni con alle spalle anche scalate importanti a livello internazionale. Il giovane è residente a Cesenatico, dove abita la sua famiglia. Il padre partirà domani per Sydney per seguire da vicino le ricerche.



