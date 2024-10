PESARO E URBINO Ragazzo scompare al Furlo, si teme gesto volontario Per le ricerche sono stati utilizzati anche droni con visori notturni.

Cambio di personale per le forze impiegate nella ricerca del ragazzo di 19 anni, residente ad Acqualagna, scomparso presso la gola del Furlo. Sul posto nuovamente i sommozzatori, le squadre specializzate in soccorso a persona e dispersi in acqua (Sar), vigili del fuoco e carabinieri. Le ricerche non si sono mai interrotte dalla notte di domenica.

Da questa mattina partecipa alle ricerche anche la squadra cinofila. Si continuano a utilizzare anche i droni, ma ancora non c'è traccia del ragazzo. La denuncia di scomparsa è stata fatta alle 19:00 di ieri sera ma il fatto potrebbe risalire almeno alle 24 ore precedenti (tra la notte di sabato e domenica), essendo stata segnalata la presenza dell'auto del giovane, trovata nei pressi dell'area di sosta sulla strada Flaminia lungo la gola del Furlo, almeno 24 ore prima della denuncia di scomparsa.

Le ricerche si stanno concentrando principalmente nell'area a valle dello sbarramento del corso d'acqua, temendo che il ragazzo abbia compiuto un gesto estremo, e trattandosi del luogo dove il dislivello è maggiore tra quello dell'acqua e quello della diga.

Al momento la ricerca prosegue per via della denuncia del genitore seppure, data l'età del ragazzo, viene registrata ancora come allontanamento volontario, fino ad ulteriori sviluppi.

