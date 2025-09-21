SANT'AGATA FELTRIA Ragazzo scomparso in Valmarecchia: ritrovato vivo dai soccorritori Grazie a una vasta operazione di ricerca, il giovane è stato individuato all’interno di una zona boschiva, a circa 40-50 metri dalla strada e dal punto in cui era stato visto l’ultima volta.

Attimi di grande preoccupazione questa mattina in alta Valmarecchia: un giovane della zona si è allontanato da casa in un punto impervio tra Botticella e Badia, nel comune di Sant’Agata Feltria, facendo perdere ogni traccia di sé. Scattato subito l’allarme: i carabinieri di Novafeltria hanno avvertito i Vigili del Fuoco di Rimini, che hanno organizzato una vasta operazione di ricerca. Il ragazzo, nel frattempo, aveva spento il telefono, rendendo impossibile localizzarlo tramite chiamate o segnali.

Alle operazioni hanno partecipato squadre speciali, con mezzi adeguati, procedure di geolocalizzazione e il supporto aereo: è intervenuto anche l’elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Bologna. Verso le 10:00 il giovane è stato individuato all’interno di una zona boschiva, a circa 40-50 metri dalla strada e dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. L’intervento è avvenuto in collaborazione con il Soccorso Alpino. Alla fine, è stato affidato al padre, giunto sul posto. Nessuna conseguenza grave segnalata.



