RIMINI Raggira un novantenne, indagine Gdf porta al sequestro di 2 mln

Raggira un novantenne, indagine Gdf porta al sequestro di 2 mln.

La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato beni e conti correnti per un valore di due milioni di euro a tre fratelli indagati a vario titolo per riciclaggio, truffa assicurativa, frode fiscale e rapina. E' il risultato dell'indagine 'Heaven Trust' dei finanzieri del Comando Provinciale che hanno eseguito un provvedimento del Gip Vinicio Cantarini, su beni e disponibilità finanziarie nei confronti di un imprenditore di 45 anni, di Coriano, nel Riminese, il quale, abusando del rapporto di fiducia che aveva instaurato con un novantenne, sarebbe riuscito a truffarlo e derubarlo di ingenti somme di denaro e di oggetti preziosi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



In particolare si sarebbe proposto di aiutarlo nella gestione delle pratiche, come bollette e varie incombenze e con una delega si è appropriato di 460mila euro, emettendo alcuni vaglia circolari a nome di propri congiunti o di società a sé riconducibili, prospettando la possibilità di fare un investimento in obbligazioni con rendimenti molto vantaggiosi. Sempre, all'insaputa del novantenne, aveva poi stipulato un contratto assicurativo riscuotendo un indennizzo assicurativo in qualità di persona danneggiata. L'indagato, inoltre, si era impossessato di 49 oggetti preziosi (anelli, collane e monili) per un valore di circa 17 mila euro. L'indagine delle fiamme gialle ha portato anche alla scoperta di un'evasione fiscale di almeno 600mila euro e del tentativo del 45enne di aggirarla attraverso l'istituto del trust insieme ai due fratelli. Tra i beni sequestrati, anche due ville di cui una di queste, la Heaven Studios, la cui targa è ancora presente e ha dato il nome all'indagine, era conosciuta in Riviera negli anni '90 per essere utilizzata come sala di registrazione da cantanti come Vasco Rossi, Bennato e Celentano.





I più letti della settimana: