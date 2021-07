Francesca Bria e Simona Agnes sono le componenti del cda Rai elette dalla Camera, mentre il Senato ha scelto Igor Di Biasio e Alessandro Di Majo. Nonostante l'accordo raggiunto tra le forze politiche, restano forti malumori tra i parlamentari. Oggi in programma l'assemblea dei soci Rai per l'approvazione del bilancio e sulla proposta di nomina di Fuortes quale Ad. Nel pomeriggio possibile il Cdm per la formalizzazione anche del nome di Marinella Soldi alla presidenza.