RIMINI Raid di spaccate nella notte a Rimini Misero il bottino racimolato dai malviventi

Raid di spaccate, nella notte tra mercoledì e giovedì, lungo viale regina Elena dove i malviventi hanno preso di mira diverse attività commerciali. Sempre uguali le modalità con cui sono entrati in azione i ladri: prima hanno sfondato la vetrina e poi hanno sottratto il fondo cassa. Misero bottino racimolato, raccontano i negozianti. Le telecamere poste all'interno di alcune attività hanno ripreso due malviventi con il volto coperto.

A scoprire la spaccata, la notte stessa, è stata una pattuglia dei carabinieri che stava transitando lungo il viale. Nella stessa serata, secondo quanto emerso, in giro per Rimini si sono registrati altri colpi analoghi oltre a quello della "banda del buco" che ha colpito in una tabaccheria di via Nazario Sauro. Sempre in viale regina Elena, infatti, i ladri hanno tentato anche una spaccata ai danni di una piadineria ma, in questo caso, il vetro ha resistito all'assalto.

