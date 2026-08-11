CRONACA Raid notturno tra Bellariva e Marebello, colpiti almeno tre chioschi Ladri in azione tra i Bagni 80 e 100. Il titolare del Victory bar: "Furti sempre più frequenti e sistematici"

Raid notturno tra Bellariva e Marebello, colpiti almeno tre chioschi.

Nuovo raid notturno ai danni dei chioschi sulla spiaggia di Rimini. Nella notte tra sabato e domenica due individui hanno colpito almeno tre strutture nel tratto compreso tra Bellariva e Marebello, tra i Bagni 80 e 100.

Tra le attività prese di mira anche il Victory bar del Bagno 86, gestito da Gabriele Boldrini. I ladri hanno forzato l’ingresso e rubato scatole di scampi e cartoni di birra, riuscendo ad accedere anche alla cella frigorifera. Più pesanti del bottino, però, i danni provocati dall’effrazione, tra serrande scassinate, teloni tagliati e vetri rotti.

Le telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio della polizia di Stato, hanno ripreso i due malviventi. Un primo tentativo è avvenuto intorno all’una, quando l’allarme ha fatto intervenire la vigilanza privata. I ladri sono poi tornati verso le 5.40, riuscendo a entrare prima di essere nuovamente messi in fuga dall’allarme. Parte della merce abbandonata durante la fuga è stata recuperata dalla polizia.

"La situazione è preoccupante perché questi eventi sono sempre più frequenti e sistematici", denuncia Boldrini.

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