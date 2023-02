ECONOMIA Rallenta l'inflazione, nel paniere ISTAT anche massaggi e riparazioni dei cellulari

Il carovita corre, ma corre meno. Resta a due cifre, nel mese di gennaio, ma si porta al 10,1%, rispetto all'11,6% di dicembre. A favorire la flessione sono i prezzi energetici, delle tariffe, ma anche degli alimentari non lavorati.

Anche il carrello della spesa infatti rallenta con un +12,2% dal 12,6 del mese precedente. Intanto, cambia il paniere dei prodotti rappresentativi dei consumi delle famiglie come anche delle novità normative. Per esempio, la visita medica sportiva segno del crescente interesse per la pratica sportiva, ma visto anche l'obbligo della certificazione per attività anche non agonistiche; ancora, tra le voci compare la riparazione dello smartphone, e, nella categoria dei dispositivi tecnologici entrano le apparecchiature audio intelligenti, vale a dire, assistenti vocali o dispositivi smart che interagiscono con l'uomo.

Tra le novità il deambulatore e il massaggio estetico; per l'abbigliamento femminile figurano i leggins. Per l'alimentare, il tonno di pescata e il rombo d'allevamento e si dettagliano tipi di verdura e frutta biologica, non manca l'uva senza semi.

