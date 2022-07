Ramo si spezza: 14enne fa un volo di 4 metri. In elisoccorso al Bufalini

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi al parco del Marecchia. Un gruppo di ragazzi era lì per trascorrere la giornata in compagnia, quando uno di loro, 14 anni, ha deciso di arrampicarsi su un albero. Arrivato all'altezza di 4 metri, il ramo sul quale si era appoggiato si è spezzato facendolo piombare a terra. Purtroppo proprio sotto l'albero era posizionato un cestino in ferro che ha reso l'impatto ancora più violento. Sul posto il personale del 118 che ha subito allertato l'elisoccorso da Ravenna. Dopo essere stato stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato al Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Carabinieri di Rimini.