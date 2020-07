Rapina 15enne della bici elettrica, arrestato a Rimini

Rapina 15enne della bici elettrica, arrestato a Rimini.

Un 15enne è stato aggredito e rapinato della bicicletta elettrica nuova mentre sabato sera era con gli amici, tutti minorenni, tra i 13 e 15 anni, su viale Regina Margherita a Rimini. L'autore della rapina, un 24enne di origine romena residente a Rimini, è stato arrestato mezzora dopo dalla polizia di Stato. Il ragazzino infatti, appena ha visto transitare un'auto di pattuglia della questura ha dato l'allarme, descrivendo il 24enne e raccontando come, a suon di schiaffoni, era stato rapinato della bici del valore di duemila euro.

Nonostante un passante fosse intervenuto in aiuto dei minorenni, il 24enne era riuscito a guadagnarsi la fuga, ma non ad allontanarsi abbastanza per non essere arrestato. I poliziotti hanno rintracciato il rapinatore mezzora dopo, completamente ubriaco.



I più letti della settimana: