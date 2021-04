Rapina a mano armata al supermercato vicino Ospedale: è caccia a uno dei due malviventi

Nel tardo pomeriggio due malviventi hanno fatto una rapina, sembra a mano armata dalle prime informazioni, al Conad City di via Settembrini, proprio di fronte all'Ospedale Infermi. Un di loro, italiano, col volto travisato, si è avvicinato alla cassa e sotto la minaccia di una pistola e di un cacciavite, si è fatto consegnare l'incasso. Poi è scappato, forse per l'intervento dei dipendenti del supermercato. Una azione che non è sfuggita ai testimoni presenti all'interno dell'esercizio commerciale che nel frattempo hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuta la Polizia, coadiuvata dai Carabinieri. Gli agenti sono riusciti a fermare uno dei due, mentre l'altro è scappato, forse con il bottino. Nel frattempo gli agenti hanno raccolto le testimonianze ed è iniziata la caccia all'uomo. La rapina non ha avuto conseguenze per le persone. Il rapinatore fermato si trova ora in Questura.