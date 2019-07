Rapina a Rimini: accoltellato il responsabile di un parcheggio

Rapina al parcheggio di via Chiabrera a Rimini ieri sera attorno alle 18,30. Il parcheggiatore è stato aggredito da due uomini che volevano impossessarsi dei contanti. In un primo momento l'uomo ha provato a opporsi al furto, ma un fendente al braccio ha permesso agli aggressori di arraffare il denaro custodito, circa 300 euro, e di scappare. Sul posto 118 e Carabinieri. In corso le indagini da parte dei militari per identificare i rapinatori, anche con l'utilizzo delle telecamere di sorveglianza.