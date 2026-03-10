RIMINI Rapina a un minorenne per estorcergli il monopattino e del denaro: arrestato Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della rapina, i poliziotti sono riusciti a individuare e identificare uno dei presunti autori del colpo

Rapina a un minorenne per estorcergli il monopattino e del denaro: arrestato.

Nella serata di sabato 7 marzo la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un cittadino tunisino con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un ragazzo minorenne. L’episodio si è verificato intorno alle 19.00 in via Lagomaggio, all’altezza della fermata del Metromare. Qui una pattuglia della squadra Volante è intervenuta dopo la segnalazione del giovane, che ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da due uomini stranieri.

Secondo quanto riferito dal minore, i due lo avrebbero minacciato di accoltellarlo se non avesse consegnato il monopattino e il denaro contante che aveva con sé. Temendo per la propria incolumità, il ragazzo ha quindi consegnato il monopattino e il denaro che aveva in tasca. Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche seguendo le tracce del sistema di geolocalizzazione del monopattino, che hanno condotto le Volanti nei pressi di Torre Pedrera.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della rapina, i poliziotti sono riusciti a individuare e identificare uno dei presunti autori del colpo, recuperando anche il monopattino sottratto al ragazzo. Successivamente la vittima, accompagnata dal padre, si è recata negli uffici della Polizia di Stato per formalizzare la denuncia. Durante le procedure il giovane ha visionato un album fotografico, riconoscendo con certezza l’uomo ritenuto responsabile della rapina. Il sospettato è stato quindi sottoposto a perquisizione personale, che ha permesso di recuperare una banconota da 20 euro sottratta poco prima al minore.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e condotto presso la Casa Circondariale di Rimini, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.



