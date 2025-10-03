CRONACA Rapina a una 90enne di Bellaria: arrestati i due fuggitivi in Veneto Un 30enne di nazionalità tunisina e una 40enne di Montebelluna, entrambi senza fissa dimora, fermati dai Carabinieri dopo settimane di indagini. La vittima era stata immobilizzata, minacciata e derubata.

È finita la fuga dei due presunti responsabili della brutale rapina avvenuta nella notte tra il 10 e l’11 settembre ai danni di una 90enne di Bellaria Igea-Marina. I Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno arrestato un 30enne di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio, e una 40enne di Montebelluna, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la coppia avrebbe forzato la porta dell’abitazione dell’anziana, sorprendendola nel sonno. Dopo averla immobilizzata con una corda e imbavagliata, i due avrebbero rovistato nelle stanze, portando via 500 euro in contanti, una catenina d’oro e i telefoni della vittima. Prima di fuggire a bordo della Mercedes della donna, sottrattane le chiavi, l’avrebbero minacciata di ritorsioni in caso di denuncia. Nell’aggressione la 90enne riportò gravi lesioni alle costole.

Determinante, nelle indagini coordinate dalla Procura di Rimini, il fatto che i due avessero in passato affittato un immobile della vittima, conoscendone così le abitudini. Nonostante i frequenti spostamenti, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarli ad Altivole, in provincia di Treviso, dove questa mattina è scattato il blitz in un agriturismo.

Ora i due si trovano nel carcere di Treviso e dovranno rispondere di concorso in rapina aggravata in abitazione e lesioni personali gravi.

