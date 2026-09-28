RIMINI Rapina aggravata a Rimini, individuati due 44enni dopo mesi di indagini Un 34enne era stato aggredito a calci e pugni e derubato di cellulare, orologio e catenina. Decisivi testimonianze, accertamenti sul territorio e banche dati

Rapina aggravata a Rimini, individuati due 44enni dopo mesi di indagini.

Due uomini di 44 anni, uno tunisino e uno marocchino, sono stati individuati dalla Squadra Mobile di Rimini nell'ambito delle indagini su una violenta rapina avvenuta nel maggio scorso ai danni di un cittadino tunisino di 34 anni. I due sono ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte all'aggressione.

L'episodio si era verificato nelle prime ore del mattino nella zona di Piazzale Gondar, dove la vittima era stata avvicinata da più persone e successivamente aggredita con calci e pugni. Durante la rapina erano stati sottratti alcuni effetti personali, tra cui un telefono cellulare, un orologio e una catenina. Il 34enne aveva riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni.

Le indagini, delegate dall'Autorità giudiziaria e condotte dalla Squadra Mobile, hanno richiesto l'analisi delle dichiarazioni testimoniali e degli elementi raccolti subito dopo l'episodio. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire le fasi dell'aggressione nonostante l'assenza di sistemi di videosorveglianza utili nella zona.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, determinante è stata l'attività informativa svolta sul territorio, incrociando le indicazioni fornite dalla vittima con gli accertamenti investigativi e le risultanze delle banche dati delle forze dell'ordine. Il lavoro di riscontro ha quindi consentito di individuare i due sospettati e predisporre specifici accertamenti finalizzati al riconoscimento.

L'attività investigativa, sottolinea la Questura, è stata caratterizzata da un “paziente lavoro di analisi, verifica e riscontro investigativo”, che ha permesso di ricostruire una vicenda inizialmente contraddistinta da “elementi identificativi estremamente limitati”.

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