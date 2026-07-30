CRONACA Rapina aggravata in spiaggia a Rimini, arrestato un minorenne La vittima, aggredita con calci e pugni durante l’inseguimento, è stata medicata sul posto. Ricercati gli altri giovani coinvolti

Rapina aggravata in spiaggia a Rimini, arrestato un minorenne.

Un minorenne è stato arrestato nella notte dai Carabinieri di Rimini con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Secondo la ricostruzione, il giovane, insieme ad altri ragazzi ancora da identificare, avrebbe sottratto borsa, portafoglio e cellulare a una persona che si trovava sulla spiaggia, vicino a un locale del Lungomare Tintori. Durante il tentativo di fuga, il gruppo avrebbe colpito la vittima con calci e pugni. L’intervento della sicurezza e dei militari ha permesso di bloccare uno degli aggressori. Gli altri sono fuggiti. Il minore è stato trasferito in un centro di prima accoglienza.

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