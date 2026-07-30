CRONACA

Rapina aggravata in spiaggia a Rimini, arrestato un minorenne

La vittima, aggredita con calci e pugni durante l’inseguimento, è stata medicata sul posto. Ricercati gli altri giovani coinvolti

Rapina aggravata in spiaggia a Rimini, arrestato un minorenne.

Un minorenne è stato arrestato nella notte dai Carabinieri di Rimini con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Secondo la ricostruzione, il giovane, insieme ad altri ragazzi ancora da identificare, avrebbe sottratto borsa, portafoglio e cellulare a una persona che si trovava sulla spiaggia, vicino a un locale del Lungomare Tintori. Durante il tentativo di fuga, il gruppo avrebbe colpito la vittima con calci e pugni. L’intervento della sicurezza e dei militari ha permesso di bloccare uno degli aggressori. Gli altri sono fuggiti. Il minore è stato trasferito in un centro di prima accoglienza.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy