RIMINI Rapina al supermercato vicino Ospedale: è caccia a uno dei due malviventi

Nel tardo pomeriggio di mercoledì due malviventi hanno fatto una rapina al Conad City di via Pintor, proprio di fronte all'Ospedale Infermi. Un di loro, italiano, col volto travisato, si è avvicinato alla cassa e sotto la minaccia di una pistola giocattolo e di un cacciavite, si è fatto consegnare l'incasso. Due dipendenti del supermercato si sono accorti della rapina e lo hanno inseguito, mentre scattava l'allarme. Sul posto è intervenuta la Polizia, coadiuvata dai Carabinieri. Gli agenti hanno preso in consegna uno dei due, mentre l'altro è riuscito a scappare. Nel frattempo hanno raccolto le testimonianze ed è iniziata la caccia all'uomo. La rapina non ha avuto conseguenze per le persone.

