Rapina alle poste di Bellaria, indagine lampo dei Carabinieri porta a un arresto in flagranza

Una indagine lampo dei Carabinieri ha portato a un arresto in flagranza dopo la rapina avvenuta, sabato mattina, all’apertura di un ufficio postale di Bellaria Igea Marina. Erano circa le 8.50 quando un uomo è entrato alle poste di via Lamone e dopo essere entrato all’interno di un locale riservato ai dipendenti, ha spintonato un cassiere per poter afferrare il denaro custodito in una cassa: circa 350 euro. Per poi fuggire a piedi.

Sul posto, i Carabinieri hanno preso visione delle riprese di videosorveglianza. Un'analisi incrociata di immagini, tipologia di vestiti utilizzati ed altri dati utili, hanno consentito di focalizzare i sospetti su un 33enne italiano, al momento dimorante in un hotel della riviera romagnola. Fattisi aprire la porta della camera, “con non poca fatica” si legge in un comunicato, i militari hanno trovato capi di abbigliamento compatibili con quelli visti nelle immagini delle poste.

L’uomo è stato così arrestato in flagranza e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini in attesa del giudizio per direttissima previsto per questa mattina.