TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:35 Riforma Igr: gli animi si infiammano nella serata dei sindacati, sullo sfondo lo sciopero generale 14:06 Violenza su minori: impegno del Governo a lavorare su meccanismi più stringenti di verifica dei precedenti 13:31 Volata di Tuner, Gaudu nuova maglia rossa 12:49 Controlli stradali: oltre 240 veicoli verificati dalla Polizia Civile, ritirate 17 carte di circolazione 12:48 Gaza: appello del Papa affinché si giunga ad un cessate il fuoco e si rilascino gli ostaggi 12:39 Valmarecchia, automobilista colto da infarto dopo un incidente stradale: salvato dai carabinieri 12:07 L'Odeon di Avati tra Milano e Bologna 10:32 Ravenna, evasione con il metodo “apri e chiudi”: sequestro da 2,5 milioni 08:04 Balneazione in Romagna, stop temporaneo in 17 tratti dopo i temporali: ecco dove 07:00 Murata Futsal, Spada: "Abbiamo le carte in regola per far bene. Busignani e Moretti assenze pesanti, ma gli altri non li faranno rimpiangere"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Rapina armata alle Poste di Villafranca: arrestato il responsabile a Forlì

Il 9 agosto l’uomo aveva minacciato un dipendente con una pistola esplodendo anche un colpo a salve. Fermato dalla Polizia di Stato, è ora in carcere.

27 ago 2025
Rapina armata alle Poste di Villafranca: arrestato il responsabile a Forlì

La Polizia di Stato ha arrestato a Forlì un cittadino italiano di origini straniere ritenuto responsabile della rapina a mano armata avvenuta il 9 agosto scorso nell’ufficio postale di Villafranca, in via Zampighi. L’uomo, entrato travisato e armato di pistola, aveva tentato di immobilizzare un dipendente esplodendo un colpo a salve da distanza ravvicinata, che aveva provocato alla vittima una lesione da ustione di primo grado con una prognosi di 15 giorni.

Non trovando denaro contante disponibile presso lo sportello, il rapinatore si era impossessato del portafoglio e del telefono cellulare del dipendente, dandosi subito alla fuga. Le indagini della Squadra Mobile, scattate immediatamente, hanno consentito di individuare e bloccare il responsabile.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di tre repliche di pistole caricate a salve, con relativo munizionamento, oltre all’abbigliamento utilizzato durante la rapina e a numerose armi bianche. Una delle pistole, rinvenuta sotto il sedile lato guida dell’auto, era con il cane armato e pronta all’uso.

Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti con altre rapine ai danni di uffici postali compiute con analoghe modalità sul territorio. Dopo l’udienza di convalida, l’uomo è stato trasferito in carcere, dove si trova in custodia cautelare.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia