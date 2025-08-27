CRONACA Rapina armata alle Poste di Villafranca: arrestato il responsabile a Forlì Il 9 agosto l’uomo aveva minacciato un dipendente con una pistola esplodendo anche un colpo a salve. Fermato dalla Polizia di Stato, è ora in carcere.

Rapina armata alle Poste di Villafranca: arrestato il responsabile a Forlì.

La Polizia di Stato ha arrestato a Forlì un cittadino italiano di origini straniere ritenuto responsabile della rapina a mano armata avvenuta il 9 agosto scorso nell’ufficio postale di Villafranca, in via Zampighi. L’uomo, entrato travisato e armato di pistola, aveva tentato di immobilizzare un dipendente esplodendo un colpo a salve da distanza ravvicinata, che aveva provocato alla vittima una lesione da ustione di primo grado con una prognosi di 15 giorni.

Non trovando denaro contante disponibile presso lo sportello, il rapinatore si era impossessato del portafoglio e del telefono cellulare del dipendente, dandosi subito alla fuga. Le indagini della Squadra Mobile, scattate immediatamente, hanno consentito di individuare e bloccare il responsabile.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di tre repliche di pistole caricate a salve, con relativo munizionamento, oltre all’abbigliamento utilizzato durante la rapina e a numerose armi bianche. Una delle pistole, rinvenuta sotto il sedile lato guida dell’auto, era con il cane armato e pronta all’uso.

Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti con altre rapine ai danni di uffici postali compiute con analoghe modalità sul territorio. Dopo l’udienza di convalida, l’uomo è stato trasferito in carcere, dove si trova in custodia cautelare.

