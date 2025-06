Rapina armata in pieno giorno a Rimini: tabaccaio minacciato con una pistola

Paura nel pomeriggio di lunedì nella zona mare di Rimini, dove un uomo armato di pistola ha rapinato la tabaccheria “Alexander”, al civico 43 di viale Regina Elena. Intorno alle 16, un giovane col volto coperto da un cappuccio è entrato nel negozio e ha minacciato il titolare, Valter Sapucci, puntandogli l’arma in faccia.

“Mi ha allungato uno zaino e mi ha intimato di riempirlo di contanti. All’inizio ho rifiutato, ma quando ha alzato la pistola non ho potuto fare altro che consegnargli i soldi”, ha raccontato l’uomo. Il bottino ammonta a circa 1.500 euro. Il rapinatore è fuggito in sella a una bici elettrica lungo via Leopardi.

Sapucci ha provato a inseguirlo, seguito da alcuni passanti, ma il malvivente ha puntato la pistola anche contro di loro, costringendo tutti a fermarsi. Poi si è dileguato in via Foscolo. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri, che hanno avviato le ricerche e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'autore della rapina è ancora ricercato.