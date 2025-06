CRONACA Rapina con pestaggio vicino alla stazione di Rimini: fermato anche il complice Dopo l’arresto in flagranza del 36enne marocchino, i carabinieri fermano un connazionale 40enne: sarebbe fuggito dopo il colpo in un negozio. Il titolare finì in ospedale con 25 giorni di prognosi

Rapina con pestaggio vicino alla stazione di Rimini: fermato anche il complice.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino marocchino di 40 anni, ritenuto il presunto complice dell’uomo arrestato lo scorso 30 maggio per una violenta rapina a un esercizio commerciale nei pressi della stazione ferroviaria.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due si sarebbero introdotti nel negozio e, dopo aver rubato un telefono cellulare e alcuni generi alimentari, avrebbero cercato di fuggire. Il titolare dell’attività ha provato a bloccarli ma è stato aggredito brutalmente con calci e pugni da uno dei rapinatori, un 36enne marocchino, che è stato subito arrestato dai carabinieri accorsi sul posto grazie a una chiamata al 112.

L’uomo, ferito nella colluttazione, è stato trasportato in ospedale e ha ricevuto una prognosi di 25 giorni. Il complice, invece, era riuscito a far perdere le proprie tracce. Le indagini dei carabinieri, avviate immediatamente, hanno permesso di identificarlo e di rintracciarlo pochi giorni dopo. Il 40enne è stato quindi fermato e portato in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Rimini.

Il 36enne arrestato in flagranza era anche stato processato per direttissima con le accuse di rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale: durante l’intervento dei militari, aveva tentato di minacciarli con un coccio di vetro prima di arrendersi.





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: